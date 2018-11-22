المغرب يدعم مساجد إسبانيا بـ1.4 مليون أورو في عام واحد

دعمت الحكومة المغربية عددا من المساجد والمؤسسات الإسلامية في إسبانيا، بما يقارب 1.4 مليون أورو خلال عام واحد.

ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”، اليوم الخميس، عن أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن المغرب لا يملك أي برنامج سياسي وراء دعمه للمساجد في أوروبا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الدعم المادي المغربي للمساجد الإسبانية يوجه فقط إلى الأمور الدينية.

وأوضح الوزير التوفيق أن طلب المؤسسات الدينية في إسبانيا للدعم متزايد، غير أن الإمكانات والسياق الإسباني، حسب قوله، لا يسمحان بالاستجابة لكل الطلبات الموجهة إلى المغرب.

وتضيف وكالة الأنباء الإسبانية أن التوفيق، خلال حواره معها، شدد على أن الإسلام الذي يدعمه المغرب في إسبانيا هو الذي يتلاءم مع المقتضيات القانونية.

وخلال شهر رمضان الأخير، أرسل المغرب 45 إماما وواعظا إلى إسبانيا، من بين 400 سافروا إلى مختلف الدول الأوروبية، التي تضم أعدادا كبيرة من الجالية المغربية المقيمة بالخارج.