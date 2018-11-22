العثماني: القمر الصناعي “محمد السادس ب” سيوفر معلومات عن الأمن القومي والوطني

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن القمر الصناعي “محمد السادس ب” الذي أطلق أمس الأربعاء، “سيمكن من توفير معلومات لها علاقة بالأمن القومي والوطني، وتعزيز الأمن المعلوماتي، إضافة إلى استقلالية الحصول على المعلومة”.

وأضاف العثماني، في افتتاح المجلس الحكومي صباح اليوم الخميس، أن “المغرب يحاول الحفاظ على استقلالية المعلومة التي لها تأثيرات في آنيتها ودقتها وسرعتها وكذا استمراريتها”، مشيرا إلى أن البلد حقق “إنجازا مغربيا يحق الافتخار به”.

وأكد العثماني أن القمر الصناعي سيتيح الحصول على “معلومات مغربية صرفة التي هي مِلْك للمغاربة ولن نشتريها من الآخرين، وسيصبح بإمكان كل إدارة تتبعها بدقة، حسب تخصصها”.

وشدد على أن جزءا مهما من المعلومات يرتبط إما بالتطورات العمرانية أو التصحر أو مراقبة الأراضي والحدود والأمن والخرائطية وتحول الغابات وتطورها وغيرها.

وتم إطلاق القمر الصناعي الجديد من مركز “كورو” للفضاء، بقاعدة كويانا الفرنسية، وسيكون مخصصا لمراقبة الأرض، وفق ما أعلنت عنه شركة “إريان سبايس”.

واستغرقت عملية إطلاق القمر الصناعي 55 دقيقة، انطلاقا من الإقلاع إلى حين الانفصال.

وحسب شركة “إريان سبايس” الرائدة في الفضاء، ستتم عملية قيادة القمر الصناعي من المغرب، وسيكون بإمكانه التقاط صور تصل جودتها إلى 70 سم.

ويزن القمر الصناعي 1110 كيلوغرامات، وسيكون قادرا على إدارة موارد الغابات ومراقبتها والتحكم في الحرائق، والتنقيب عن المياه الجوفية والتوسع الحضري، وسيمكن أيضا من تطوير شبكة الطرق والسكك الحديدية.