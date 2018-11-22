كرنفال الشارع | نابلس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: الأربعاء، 28/ 11/ 2018 الزمان: 14:30 المكان: مدينة نابلس. تنظم مؤسسة الرؤيا الفلسطينية كرنفال الشارع في نابلس. تسعى مؤسّسة الرّؤيا الفلسطينيّة إلى تمكين الشّباب الفلسطيني، من خلال تعميق الوعي الوطني وزيادة فرص القيادة، وتعزيز شراكة حقيقية مع الشّبكات الوطنية، بقيادة الفئة الشابة للشروع في تنمية مستدامة وعدالة اجتماعية وجدوى اقتصادية، من خلال العمل التّطوعي، والحراك الاجتماعي، والرّيادة، والضّغط والمُناصرة على كلا المُستويين، الإقليمي والمحلّي. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

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