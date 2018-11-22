شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يبدى تخوفه من اعتقال الصحفيين والأكاديميين في تركيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أفاد مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الدول المرشحة لعضوية التكتل اليوم (الخميس) بعد محادثات مع وزير الخارجية التركي، بأن التكتل لديه مخاوف قوية بشأن العدد الكبير من الصحفيين والأكاديميين الذين لا يزالون محتجزين في تركيا.

وأدلى يوهانس هان بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ومسؤولة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية فيديريكا موغيريني في أنقرة.

وقالت موغيريني إنها عبرت عن مخاوف قوية في محادثات مع جاويش أوغلو بشأن الاعتقالات الأخيرة لأكاديميين.