Fantastic Beasts يقتنص صدارة شباك التذاكر العالمي

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:حليمة الشرباصي ٢٢ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٤:٠٠ م
Fantastic Beasts 2
رغم الانتقادات القاسية التي واجهت فيلم Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald حتى قبل عرضه، سواء اتهامه بالعنصرية، أو الدعوة لمقاطعته بسبب مشاركة جوني ديب، الذي سبق وتورط في قضايا عنف منزلي ضد طليقته، إلا أن المفاجأة هنا أن الفيلم تمكن من اقتناص صدارة شباك التذاكر عالميًا فور عرضه في السينمات محققًا 62.2 مليون دولار، لتستكمل المؤلفة جي. كي. رولينج سلسلة النجاحات بهذه السلسلة بعد انتهاء سلسلة هاري بوتر، فيما جاء في المركز الثاني فيلم الأنيميشن The grinch، وذلك في ثاني أسبوع عرض له، محققًا 38.6 مليون دولار ليصبح الإجمالي 127 مليونا.
ويحكي The grinch عن الكائن الكئيب الذي يخطط لتدمير احتفالية الكريسماس، وفي المركز الثالث جاء فيلم Bohemian Rhapsody متناولًا قصة صعود فرقة الروك أند رول Queen بقيادة المغني الرئيسي فريدي ميركوري، وقد حقق الفيلم في ثالث أسابيع عرضه 16 مليون دولار. أما في المركز الرابع فقد جاء فيلم Instant Family الذي
أما في المركز الرابع فقد جاء فيلم Instant Family الذي يحكي عن معاناة أب وأم مع أولادهم الثلاثة بالتبني، وحقق في أول أسبوع عرض 14.5 مليون دولار، أما في المركز الخامس فقد جاء فيلم البطولة النسائية Widows محققًا 12.4 مليون دولار، ويحكي الفيلم عن 4 أرامل لرجال عصابة يأخذن على عاتقهن مهمة مواصلة مسيرة الإجرام لسداد ديونهن، ومن المقرر أن يصدر في دور العرض قريبًا.
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