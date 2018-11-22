انت الان تتابع انفجارات هائلة بعد اندلاع حريق في 11 حافلة ببريطانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:رويترز ٢٢ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٥٤ م

قالت إدارة الإطفاء في العاصمة البريطانية لندن، اليوم الخميس، إن حريقًا اندلع في موقف للحافلات بجنوب شرق المدينة ألحق أضرارا بـ11 حافلة وإن نحو 60 من أفراد الإطفاء يكافحون لإخماده، وأوضحت الإدارة في بيان لها، «إن ثماني شاحنات إطفاء موجودة في موقف الحافلات في فارنبورو هيل بمنطقة أوربينجتون»، ولم تذكر الإدارة شيئا عن وقوع خسائر بشرية جراء الحريق الذي لم يُعرف سببه بعد، وذكرت الشرطة البريطانية أمس الأربعاء، أنها عثرت خلال استجابتها لتقرير عن وجود عبوات مثيرة للريبة فى شقة خالية بشمال غرب لندن على ما تعتقد بأنهما عبوتان ناسفتان بدائيتا الصنع.

وتمكنت السلطات البريطانية، من إخلاء المبنى السكني خلال عملية إبطال مفعول العبوتين لتسمح الشرطة للسكان بعد ذلك بالعودة. وتخضع العبوتان للفحص وبدأت قيادة شرطة مكافحة الإرهاب بالعاصمة لندن تحقيقا في الواقعة. وتشهد العاصمة البريطانية في الآونة الأخيرة حوادث متقطعة، حيث قتل شخص وجرح آخرين فى هجوم