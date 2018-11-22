ما هي صناديق الاستثمار البنكية في المشروعات الصغيرة؟

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ما هي صناديق الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟، وما هي دورها؟، وكيف تعمل؟ وما حجم التمويل لمشروعات SMEs؟، وما هي المشكلات التي تواجهها؟

كشفت نشرة طرح سندات وزارة المالية لصالح البنك المركزى فى بورصة إيرلندا عن أن البنك المركزى سيسمح للبنوك بإنشاء صناديق أسهم خاصة للاستثمار فى الشركات الصغيرة والمتوسطة SMEs -اختصار لـSmall and medium-sized companies-. وأضافت النشرة أن هناك جهودا مبذولة لتدشين منصة إلكترونية توفر الخدمات غير المالية للشركات الصغيرة، كما يتم التنسيق مع الجهات المختلفة حكومية كانت أو خاصة، لإصدار خريطة استثمار وتسهيلات فى مجال التجارة الإلكترونية لمشروعات القطاع الزراعى.

المركزي: 110 مليارات جنيه تمويل أعلنت الدكتورة نيفين الطاهرى، وكيل محافظ مساعد البنك المركزى لقطاع التطوير المصرفى، أن البنوك وجهت تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 110 مليارات جنيه منذ بداية طرح مبادرة البنك المركزى لتوجيه 20% من التمويلات البنكية لهذا القطاع وحتى شهر يونيو الماضى. وأكدت وكيل

المركزي: 110 مليارات جنيه تمويل أعلنت الدكتورة نيفين الطاهرى، وكيل محافظ مساعد البنك المركزى لقطاع التطوير المصرفى، أن البنوك وجهت تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 110 مليارات جنيه منذ بداية طرح مبادرة البنك المركزى لتوجيه 20% من التمويلات البنكية لهذا القطاع وحتى شهر يونيو الماضى. وأكدت وكيل محافظ مساعد البنك المركزى لقطاع التطوير المصرفى، أن البنوك فى السابق لم تكن مهيأة لمثل هذا النوع من التمويل، ويجرى حاليا العمل على منح شهادة متخصصة فى ريادة الأعمال للعاملين بالبنوك لتعزيز هذه الثقافة، واعتبارا من لعام المقبل سيكون هناك نقاط تواصل فى فروع البنوك المختلفة، للاستشارات المالية لرواد الأعمال ويجرى العمل فى هذا البرنامج مع حوالى 13 بنك حاليا وسيم البدء بفرعين العام المقبل، ويتم ربط كل هذا فى قاعدة بيانات واحدة مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لبناء قاعدة بيانات موحدة في مصر. اقرأ أيضًا المركزي: 3.2 مليون يورو لتعزيز الشمول المالي في مصر المشروعات الصغيرة والمتوسطة SMEs تشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو «SMEs»، العصب الرئيس لاقتصاد أية دولة، لما تتميز به من قدرات في توفير فرص العمل، كما أنها وسيلة لتحفيز القطاع الخاص، بخلاف أنها تحتاج إلى تكلفة رأسمالية منخفضة لبدء النشاط فيها، وقدرتها على توظيف العمالة نصف الماهرة وغير الماهرة، كذلك انخفاض نسبة المخاطرة فيه، وتحسين الإنتاجية وتوليد وزيادة الدخل. وتعاني المشروعات الصغيرة في مصر، من عدة مشكلات أهمها توفير التمويل. اقرأ أيضًا المالية: الموازنة الجديدة تستهدف خفض التضخم لـ10.9% صناديق الاستثمار هي أوعية استثمارية تقوم بجمع رؤوس أموال مجموعة من المستثمرين وتديرها وفقا لإستراتيجية وأهداف استثمارية محددة يضعها مدير الصندوق لتحقيق مزايا استثمارية لا يمكن للمستثمر الفرد تحقيقها بشكل منفرد في ظلّ محدودية موارده المتاحة. ووفقاً لهذا التعريف يشتمل الصندوق الاستثماري على مجموعة من الأوراق المالية تُختار وفقا لأسس ومعايير محددة تحقق أهداف الصندوق الاستثمارية، علاوة على تحقيق فائدة التنوع للمستثمر بالصندوق التي تؤدي إلى خفض مستوى المخاطر الإجمالية للاستثمار. وتتجنب استثمارات الصناديق القيود التي تقع عادةً على استثمارات الأفراد، فيتحقق لها مزيد من القدرة على التنويع، وانخفاض في تكاليف بيع وشراء الأسهم. وتتكوَّن أرباح الصناديق الاستثمارية عادةً من الأرباح الرأسمالية، أي الأرباح الناتجة عن تحسن أو تغير أسعار الأوراق المالية المستثمر بها إضافة إلى أرباح التوزيعات، إن وجدت، للأوراق المالية. اقرأ أيضًا كيف تراجع عجز «الميزان التجاري» إلى 31 مليار دولار؟ مزايا صناديق الاستثمار في SMEs مزايا صناديق الاستثمار في SMEs رغم بدء تجربة إطلاق صناديق الـ SME's فى مصر منذ سنوات عدة، إلا أن تأثيرها لم يكن واضحًا في السوق، رغم الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة الماضية. ولهذة الصناديق مزايا عدة، منها المساهمة فى توسع المشروعات من خلال ضخ رأسمال جديد دون تحمل أصحابها أعباء إضافية، بالإضافة إلى مشاركة الصندوق فى الربح والخسارة، وتقديم الخبرة والاستشارات المالية والدعم الفنى، حيث تفتقد تلك المشروعات عادة خبرة التوسع.

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