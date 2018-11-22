انت الان تتابع حبس وكيل «صحة الإسكندرية» 7 سنوات بسبب الرشوة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد الزغبي ٢٢ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٣٥ م

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبد الشافي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار مصطفي فايد، والمستشار هشام محمد، «مجدي. ع. ا»، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية بالسجن 7 سنوات والعزل من الوظيفة، لتلقيه رشوة، وتعود القضية رقم 11801 لسنة 2018، جنايات قسم شرطة باب شرقي والمقيدة كلي برقم 74 شرقي الإسكندرية، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الرقابة الإدارية يفيد بالقبض على وكيل وزارة الصحة أثناء تلقيه رشوة من أحد الأطباء لنقله لأحد الأماكن المتميزة.

وكشفت تحريات ضباط الرقابة الإدارية، أن «مجدى.ع.إ. ح»، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، حصل على رشوة هاتفين محمول آي فون، من المدعو "ا.م.ح" 51 عامًا، طبيب بمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، مقابل نقله لإحدى الجهات المميزة بمديرية الصحة. وبتقنين الإجراءات والحصول على إذن النيابة العامة، تم ضبط