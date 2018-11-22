بعد الإضراب.. هل ينتصر «التوانسة» على صندوق النقد؟

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - صندوق النقد الدولي وضع خفض كتلة الأجور في صدارة شروطه إزاء مواصلة تمويل إصلاح الاقتصاد التونسي، داعيا إلى النزول بكتلة الأجور إلى 12% من الناتج الإجمالي في غضون سنة 2020

وسط أزمة سياسية واقتصادية حادة تعصف بتونس جاءت الدعوة إلى "إضراب الكرامة"، الذي خرج خلاله أكثر من نصف مليون موظف تونسي في احتجاجات كبرى، بعد أن رفضت الحكومة زيادة الأجور، مما أدى إلى خروج تونس عن نطاق الخدمة في ثالث أكبر إضراب تشهده تونس خلال السنوات الأخيرة. وتجمع الآلاف أمام مقر البرلمان بالعاصمة ورددوا هتافات تنادي برحيل حكومة الشاهد وتطالب بزيادة الأجور، ورفعوا لافتات كتب عليها "إضراب الكرامة" و"الزيادة حق وليس مزية" و"الشعب يريد إسقاط الحكومة" و"ارحل ارحل يا حكومة السراق" و"لا خوف لا رعب السلطة ملك الشعب".

المدارس والجامعات أغلقت أبوابها وأضرب العاملون في المستشفيات العامة إضافة للوزارات، وحافظت بعض الخدمات على الحد الأدنى لتسيير العمل في أكبر احتجاح نقابي في السنوات الأخيرة يقوده اتحاد الشغل القوي، الذي يضم نحو مليون عضو. إملاءات المانحين ويعد الإضراب العام الذي يتم اللجوء إليه نادراً في تونس، مؤشراً

المدارس والجامعات أغلقت أبوابها وأضرب العاملون في المستشفيات العامة إضافة للوزارات، وحافظت بعض الخدمات على الحد الأدنى لتسيير العمل في أكبر احتجاح نقابي في السنوات الأخيرة يقوده اتحاد الشغل القوي، الذي يضم نحو مليون عضو. إملاءات المانحين ويعد الإضراب العام الذي يتم اللجوء إليه نادراً في تونس، مؤشراً سيئًا على ما آلت إليه التوافقات السياسية والاجتماعية في تونس هذا العام، ويأتي إثر تعديل حكومي واسع لم يكن الاتحاد بين مؤيديه. ودفع تملص الحكومة التونسية من التزاماتها التى وقعتها مع الاتحاد العام للشغل سابقاٌ، والخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي، إلى إغلاق باب التفاوض نهائياً مع الحكومة واللجوء إلى الإضراب كورقة ضغط. التلويح بالاستقالة.. سلاح «نداء تونس» لإجبار «الشاهد» على الرحيل يأتي هذا الإضراب بينما تواجه الحكومة التونسية ضغوطا قوية من المانحين الدوليين لخفض الإنفاق وتجميد الأجور، لخفض عجز الميزانية، فيما حذر صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، الحكومة التونسية من زيادة أجور القطاع العام بعدما وصفها بـ"الرواتب الأعلى فى العالم"، مقارنة بحجم الاقتصاد، حسب "فرانس 24". ويضع صندوق النقد الدولي خفض كتلة الأجور في صدارة شروطه إزاء مواصلة تمويل إصلاح الاقتصاد التونسي داعيا إلى النزول بكتلة الأجور إلى 12% من الناتج الإجمالي في غضون سنة 2020.

رسالة للسياسيين الخبير في شؤون بلدان شمال إفريقيا أبو بكر الأنصاري يرى أن النقابات تريد من خلال الإضراب أن تؤكد للسياسيين وجود طبقة كادحة تشكل صمام الأمان للبلاد، وإذا تم المس بلقمة عيشها، فإن الطبقة السياسية لن تجد من يصوت لها، وفقا لـ"سبوتنيك". وخلال كلمته أمام حشود النقابيين المتجمعين بساحة باردو اليوم الخميس، اعتبر أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي أن الإرادة التونسية مكسب من مكاسب دولة الاستقلال، متعهدا بالحفاظ عليها وعدم التفريط فيها وفي حقوق موظفيها. الإطاحة بـ«الشاهد».. كلمة السر وراء إضراب موظفي تونس الطبوبي شدد على أّن الحصول على زيادة مجزية في الأجور حق وليس منة، حسب تعبيره، قائلا ''أين نحن اليوم من الشغل والحرية والكرامة الوطنية... قدركم يا عمال تونس في الدفاع على مبادئ منظمة حشاد ومعركة اليوم هي معركة كرامة وما تزال مستمرة إلى حين تحقيق مطالبنا... سنعدل بوصلة الخيارات الوطنية''.

الاتحاد والحكومة الاتحاد والحكومة الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، محمد علي البوغديري، لم يستبعد أن تقر الهيئة الإدارية للاتحاد المزمع عقدها يوم السبت الموافق 24 نوفمبر الجاري إقرار إضراب عام وطني في الوظيفة العمومية والقطاع العام.

البوغديري أشار إلى أن الهيئة الإدارية ستتخذ قرارات وأشكالا نضالية أخرى قانونية لم يكشف عنها. ونفى حصول قطيعة بين الاتحاد والحكومة إثر فشل المفاوضات في الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية، حسب "موزاييك". الإضراب العام في الوظيفة العمومية ليس مسألة ذاتية أو معركة فردية بين الطرفين، حسب ما يشير "الاتحاد"، بل هو خلاف موضوعي في ملف معين وأن الحوار سيتواصل بدليل انعقاد جلسة بعد ظهر غد الجمعة، في مقر رئاسة الحكومة حول قطاع التعليم الثانوي. إقالة وزير الداخلية التونسي.. هدية رئيس الحكومة لحركة النهضة هذا التصعيد يعد بمثابة اختبار حقيقي لقدرة حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد على إدارة معركة قوية، والمضي قدما في خطط إصلاحات اقتصادية معطلة.

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