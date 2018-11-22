انت الان تتابع محسن صالح يوضح موقفه من تدريب الإسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد حسن صيام ٢٢ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٣:١٦ م

علق محسن صالح مدرب الإسماعيلي الأسبق على ترشيحه للقيادة الفنية للدراويش أو المصري ، ذلك عقب الهزيمة الثالثة على التوالي للدراويش وخسارة المصري المُذلة أمس من فريق الحدود ببطولة الدوري وتواجد الفريقان في قاع جدول الدوري، ونشر على حسابه الشخصي "تويتر": "لوحالتي الصحية تسمح ما تأخرت عن مهمة إنقاذ المصري فلقد توليت المهمة 3 مرات بين 90 و99 توجت بالمركز الثالث محليًا وقبل النهائي إفريقيا. وتمنيت تلبية النداء اليوم لإنقاذ الإسماعيلي كما فعلت في 99 لــ 2002 العصر الذهبي والفوز بكأس مصر ووصيف إفريقيا وبطولة الدوري بدون هزيمة لولا مرضي عذرًا أحبائي".

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي أمس أمام نظيره فريق الإنتاج الحربي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس على استاد الإسماعيلية في المباراة التي كانت من ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري وهي المباراة الثالثة على التوالي التي يفقد نقاطها الفريق الأصفر، كما