انت الان تتابع المشدد 7 سنوات لمتهم قتل زميله داخل حجز قسم الجيزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سماح عوض الله ٢٢ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٣:١٤ م

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقى، بمعاقبة ميكانيكي بالسجن المشدد 7 سنوات؛ لاتهامه بقتل زميله الذي كان محبوسًا معه داخل حجز قسم شرطة الجيزة، إثر مشاجرة نشبت بينهما داخل الحجز، استخدم خلالها المتهم "مصطفى.م" 29 سنة، سلاحا أبيض كان بحوزته وتعدى به على المجني عليه، واستغاث المحبوسون بأفراد الشرطة بالقسم وتم نقله إلى المستشفى لكنه لفظ أنفاسه متأثرًا بإصابته. ونسبت النيابة إلى المتهم قتل المجنى عليه أحمد عبد المنعم عمدا مع سبق الإصرار بسبب خلاف بينهما مستخدمًا سكينا أعده لذلك.

كما استندت النيابة في أدلة الاتهام إلى أقوال الشهود الذين كانوا محبوسين مع المتهم والمجني عليه، وأفاد أحدهم بأن مشادة كلامية نشبت بين المتهم والمجنى عليه، تطورت إلى مشاجرة، وخلالها استل المتهم من طيات فراشه سكينا كان بحوزته، وتنازع السجينان على السكين، وحاول المجني عليه نزعه من المتهم، لكن الأول سقط