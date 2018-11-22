كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السجن 10 أعوام لمراهق إسرائيلي هدد مؤسسات يهودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة إسرائيلية، بسجن شاب 10 أعوام لإدانته بإطلاق تهديدات بوجود قنابل في مطارات، ومراكز، ومدارس، تابعة للجالية اليهودية، في الولايات المتحدة الأمريكية، بين 2016 و 2017.

وقضت محكمة تل أبيب، اليوم الخميس، بتغريم الشاب 60 ألف شيكل إسرائيلي ما يعادل 16 ألف دولار.

وكان الشاب 20 عاماً الذي اعتقل في جنوب إسرائيل العام الماضي، تسبب في موجات إجلاء عبر الولايات المتحدة، وأسهم فى اتهامات بأن الرئيس، دونالد ترامب، أثار موجة من معاداة السامية.

كما هدد سيناتوراً أمريكياً وأهدافاً في أستراليا ونيوزيلندا.

وذكرت تقارير إعلامية أن الشاب يحمل أيضاً الجنسية الأمريكية.

ووفقاً لقرار الإدانة، فإن الشاب سوق خدمات التهديد التي يقدمها عبر موقع "ألفاباي" للتسويق عبر الإنترنت، ويحصل على 40 دولاراً للاتصال بمنزل والتهديد بمذبحة، و80 دولاراً لتهديد مدرسة، و500 دولاراً للتهديد بتفجير طائرة.

وكشفت المحكمة أنه جمع ما يعادل 873179 شيكل، أي 240 ألف دولارأمريكي تقريباً من عملة البيتكوين الإلكترونية.