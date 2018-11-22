كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأسد يفرج عن أردني عقب لقائه وفدا نيابيا أردنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفرجت السلطات السورية، اليوم الخميس، بقرار من رئيس الجمهورية بشار الأسد عن المواطن الأردني علاوي البشاشبة المعتقل منذ حوالي الشهر في سوريا.

وجاء الإفراج عن البشاشبة بعد زيارة وفد مجلس النواب الأردني الذي أمضى أياما في دمشق والتقى الرئيس السوري الأسد والقيادات الرسمية والسياسية والدينية في البلاد.

وكشف بعض أعضاء الوفد الأردني أن نائب مدينة الرمثا خالد أبو حسان، طلب من الأسد شخصيا الإفراج عن البشابشة، وأن الرئيس السوري وعد بتلبية طلبه، فيما لم ترد أي أنباء عن سبب توقيف المواطن الأردني في سورية.

وأشارت وسائل إعلام أردنية إلى أن النائب أبو حسان تلقى صباح اليوم اتصالا من مكتب الرئيس السوري وجرى إبلاغه بأن البشاشبة بات حرا وسيعود إلى الرمثا غدا.