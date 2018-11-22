البام” بسوس: حزبنا يعيش وضعية تنظيمية وسياسية سيئة على المستوى الوطني”

قال المنسقون المحليون ومسؤولو حزب الأصالة والمعاصرة، بجهة سوس ماسة، إن الحزب يعيش وضعية تنظيمية وسياسية سيئة على المستوى الوطني.

ودعا المجتمعون، أمس، بالمقر الجهوي للحزب بمدينة أكادير، قيادة الحزب إلى “تحمل مسؤوليتها التاريخية والقانونية في ما يجري من تراجعات واختلالات تنظيمية”.

واعتبروا، في بلاغ صادر عن الاجتماع، أن “الوضعية التنظيمية والسياسية السيئة لحزبنا باتت تطرح إشكالات عميقة، وذات أبعاد خطيرة جدا، حيث أصبحت تغيب الحزب تنظيميا وسياسيا على المستوى الوطني”، يضيف المصدر.

وأضاف البلاغ أيضا “ندعو جميع المناضلين والمناضلات إلى ضرورة تجاوز الإشكالات والقضايا المطروحة، والعمل فورا من أجل إنقاذ الحزب وإخراجه من وضعية الأزمة التنظيمية التي يعيشها، وذلك للقيام بمهامه استنادا إلى القانون الداخلي والأساسي، وإلى منطق المصلحة العامة للحزب”.

وتابع البلاغ نفسه بالقول “ندعو قيادة الحزب ومختلف مناضلي ومناضلات الحزب إلى تجاوز الاختلالات، والالتفاف حول الحزب كمشروع وطني ديمقراطي حداثي، طموح ومتميز، وقادر على الإسهام بقوة في الحياة السياسية والاجتماعية لبلادنا”.