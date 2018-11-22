يفتتح فعاليات دورته الخامسة بحضور ألمع النجوم المغاربة والأجانب -فيديو “Visa for music”

انطلقت، يوم أمس الأربعاء، فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان “Visa for music” في العاصمة الرباط.

وقال إبراهيم المازند، المدير المؤسس لمهرجان “Visa for music”، إن النسخة الحالية، التي ستمتد إلى غاية 24 من نونبر الجاري، ستعرف تنظيم دورات تكوينية في الصناعة الثقافية والموسيقية، بالإضافة إلى ندوات وعروض مسائية.

وكشف الموقع الرسمي للمهرجان، أن التظاهرة الفنية هي فرصة لتسليط الضوء على الفنانين من إفريقيا والشرق الأوسط وغيرهم.