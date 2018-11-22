العثماني: “البراق” سيسهل سفر رجال الأعمال وعموم المواطنين لثمنه المناسب

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن القطار الفائق السرعة “البراق”، “سيسهل السفر ليس فقط بالنسبة لرجال الأعمال والمستثمرين، بل أيضا بالنسبة لعموم المواطنين بالنظر إلى ثمنه المناسب”.

وأشاد رئيس الحكومة بتدشين الملك لخط القطار فائق السرعة، وقال في افتتاح المجلس الحكومي صباح اليوم الخميس، إنه “يعد إنجازا تكنولوجيا هاما، ستكون له آثار تنموية كبيرة”.

وأضاف: “القطار فائق السرعة، سيشكل بداية لمزيد من التطور التكنولوجي في مجال النقل داخل البلد، إلى جانب شبكة الطرق السيارة التي سهلت التواصل بين مختلف المناطق ومازالت أخرى تحتاج إلى مشاريع تمديدها”.

ونوّه العثماني بمساهمة كفاءات مغربية من مهندسين وغيرهم في إنجاز المشروعين المذكورين، موضحا أنه “يمكننا أن نعتز بهذه الإنجازات ونتنمى المزيد، لأن المغرب ولله الحمد أخذ طريقه على المستوى التكنولوجي”.

وتحدث العثماني عن “كثرة الجوائز التي يحصل عليها عدد من المغاربة في مباريات دولية”، مؤكدا أنها “دليل على النبوغ المغربي كما كتب ذلك الأستاذ عبد الله كنون من قبل”.

ويرى العثماني “أنه لابد من مزيد من العمل في مختلف الأوراش لمواجهة التحديات، وقال “لدينا العزيمة والإرادة لرفع التحديات لمصلحة الوطن والمواطنين”.