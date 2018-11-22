مصر: سجن ابنة النائب العام لمرشد الإخوان و15 آخرين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حكمت النيابة المصرية، اليوم الخميس، على ابنة نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر، بالحبس، و5 آخرين بينهم محامية بارزة، وشقيق وزير التموين الأسبق باسم عودة، وفق مصدرين.

وقالت وكالة الأنباء المصرية الرسمية، اليوم الأربعاء إن "النائب العام نبيل أحمد صادق، حبس عائشة الشاطر و5 آخرين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، إثر اتهامهم بالانضمام لجماعة ’إرهابية’ أسست ’خلافًا للقانون’ و,التحريض علي ضرب الاقتصاد القومي’".

والمتهمون وفق المصدر ذاته، هم المحامية البارزة هدى عبد المنعم، ومحمد أبو هريرة، وشقيق وزير التموين الأسبق بهاء عودة، وعائشة الشاطر وأحمد الهضيبي ومحمد الهضيبي.

وقال مصدر بهيئة الدفاع عن المتهمين، في تصريح لـ"الأناضول"، إن "نيابة أمن الدولة العليا المعنية بقضايا الأمن القومي حققت مع المتهمين الستة حتى فجر الخميس، وقررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامات نفوها جملة وتفصيلا".

وأشار إلى أن "التحقيقات لا تزال في بدايتها، وستستكمل مع المتهمين السبت المقبل".

وأضاف أن هناك متهمين آخرين على ذمة التحقيقات الحالية يفترض أن يحقق معهم اليوم الخميس، دون الإدلاء بتفاصيل أكثر.

ونوّهت الاناضول إلى أن هذا الالأناضول هذا أول إعلان من القاهرة بشأن توقيف المتهمين الستة، إذ أعلنت مصادر متطابقة بجماعة الاخوان المسلمين، مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، توقيفهم.

وأعلنت منظمة العفو الدولية في بيان آنذاك، إنه تم توقيف ما لا يقل عن 19 محاميا وناشطا في مجال حقوق الإنسان، دون أن تعقب السلطات المصرية وقتها.

ومنذ الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، في صيف 2013، تتخذ السلطات المصرية إجراءات ضد جماعة الإخوان، المنتمي لها مرسي، وأبرزها اعتبارها جماعة إرهابية، وتوقيف ومحاكمة أعداد كبيرة من قياداتها وكوادرها بينهم مرشد الجماعة، محمد بديع، على خلفية اتهامات بالـ"عنف".