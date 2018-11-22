من سيربح المليون.. مسابقة وزارية لاختيار أفضل مدينة

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:إسلام الشاذلي ٢٢ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٠١ م
أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، كتابا دوريا لكافة المحافظات بالإجراءات الخاصة بالمسابقة التي أعلنت عنها الوزارة لاختيار أفضل "عاصمة محافظة – مدينة – حي – مركز – قرية" على مستوى الجمهورية، والتي تنظم تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن المسابقة تأتي في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بشأن تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات التي تقدم لهم وزيادة المشاركة الشعبية للمواطنين، مشيرا إلى أن هناك لجنة ستقوم بتطبيق معايير التقييم التي وضعتها الوزارة على المدن والأحياء والقرى بكل محافظة.
وأكد شعراوي، أن المسابقة تستهدف اختيار وتكريم الوحدات المحلية المتميزة في جميع الجوانب التي تؤثر مباشرة على جودة الحياة للمواطن المصري، وسيكون الاختيار مبني على تقييم قدرة الوحدة المحلية على توفير المنظومة المتكاملة للتنمية الشاملة وبحد أقصى 25 ديسمبر 2018.وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن توزيع الجوائز
وأكد شعراوي، أن المسابقة تستهدف اختيار وتكريم الوحدات المحلية المتميزة في جميع الجوانب التي تؤثر مباشرة على جودة الحياة للمواطن المصري، وسيكون الاختيار مبني على تقييم قدرة الوحدة المحلية على توفير المنظومة المتكاملة للتنمية الشاملة وبحد أقصى 25 ديسمبر 2018.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن توزيع الجوائز المالية سيكون على مستوى المدن والأحياء، الجائزة الأولى 2 مليون جنيه، والجائزة الثانية مليون جنيه، والجائزة الثالثة 500 ألف جنيه، وفيما يخص الوحدات المحلية القروية ستكون الجائزة الأولى، مليون جنيه والجائزة الثانية 500 ألف جنيه والجائزة الثالثة 300 ألف جنيه بخلاف الحوافز المعنوية على المستوى الوظيفي، لافتا إلى أنه سيتم صرف نسبة 5% من قيمة الجائزة كمكافئات للعاملين بالجهاز الإداري بالوحدة المحلية الفائزة.
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