انت الان تتابع من سيربح المليون.. مسابقة وزارية لاختيار أفضل مدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:إسلام الشاذلي ٢٢ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٠١ م

أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، كتابا دوريا لكافة المحافظات بالإجراءات الخاصة بالمسابقة التي أعلنت عنها الوزارة لاختيار أفضل "عاصمة محافظة – مدينة – حي – مركز – قرية" على مستوى الجمهورية، والتي تنظم تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن المسابقة تأتي في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بشأن تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات التي تقدم لهم وزيادة المشاركة الشعبية للمواطنين، مشيرا إلى أن هناك لجنة ستقوم بتطبيق معايير التقييم التي وضعتها الوزارة على المدن والأحياء والقرى بكل محافظة.

وأكد شعراوي، أن المسابقة تستهدف اختيار وتكريم الوحدات المحلية المتميزة في جميع الجوانب التي تؤثر مباشرة على جودة الحياة للمواطن المصري، وسيكون الاختيار مبني على تقييم قدرة الوحدة المحلية على توفير المنظومة المتكاملة للتنمية الشاملة وبحد أقصى 25 ديسمبر 2018.وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن توزيع الجوائز