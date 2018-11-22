قابيل وهابيل المرج.. مأساة غربة وتربية «مرات الأب»

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - سافر والدهما للعمل فى الخارج وتركهما مع زوجته.. زوجة الأب اعتادت طردهما من المنزل.. الشقيقان اعتادا التسلل خلسة للمبيت فى منزل أبيهما لينتهي الحال بقتل أحدهما الآخر

"إن كبر ابنك خاويه.. صاحبه.. احتويه"، ذلك الرضيع لم يعد طفلًا، عليك تغيير طريقة تعاملك معه لتصادقه وتتقرب منه، درس قاس تلقاه والد شابين في منطقة المرج بالقاهرة، الذي لم يمكث طويلا بمفرده بعد وفاة "أم العيال"، إذ تزوج من أخرى تاركا لها نجليه بعدما صارا في مطلع الشباب، مفضلا الحفاظ على وظيفته في إحدى الدول العربية، حتى فوجئ بانتهاء حال نجليه إلى الإجرام وحيازة الأسلحة حتى قتل أحدهما الآخر خلال تشاجرهما في محاولة منهما للمبيت بمنزلهما خلسة، إذ اعتادت زوجة الأب طردهما.

الشقيقان هما "إسلام" و"محمد"، أولهما هو الأكبر يبلغ من العمر 19 سنة، توفيت والدتهما وهما في سن الطفولة، فتزوج أبوهما من أخرى لتراعيهما، وترك لها مهمة تربيتهما كاملة، واستمر في العمل بالسعودية؛ لتوفير نفقات الحياة لهما وتأمين مستقبلهما كما كان يحلم، لكن كبر الطفلان وبلغا سن المراهقة، لكنهما لم يجدا بجوارهما

الشقيقان هما "إسلام" و"محمد"، أولهما هو الأكبر يبلغ من العمر 19 سنة، توفيت والدتهما وهما في سن الطفولة، فتزوج أبوهما من أخرى لتراعيهما، وترك لها مهمة تربيتهما كاملة، واستمر في العمل بالسعودية؛ لتوفير نفقات الحياة لهما وتأمين مستقبلهما كما كان يحلم، لكن كبر الطفلان وبلغا سن المراهقة، لكنهما لم يجدا بجوارهما أبا يحتويهما ويصادقهما ويقدم لهما الرعاية والمتابعة والنصيحة، حتى إن زوجته لم تصن الأمانة، ولم تعد تحتمل تصرفاتهما وخروجهما عن توجيهاتها، وقررت طردهما من منزل أبيهما دون شفقة أو رحمة. طرد الأخوين جاء بعد جولات من الشكاوى المتكررة من الزوجة إلى والد الصبيين: "مابيسمعوش كلامي.. مش قادرة عليهم.. عملوا كذا وكذا.. ماشيين مع ناس مش كويسين.. أنا مش عارفة أعيش في بيتي منهم"، انتهى الأمر بطرد الشقيقين، لكن لم يكن لهما مأوى يلجآن إليه أو يعرفانه إلا ذلك البيت محل سكنهما، فكانا يتسللان مرة تلو الأخرى إلى المنزل للمبيت على السطح أو أي حجرة بعيدًا عن أعين زوجة الأب. وأخذ الشارع ومن فيه من الشقيقين ما أخذ، وعلمهما العنف، وحيازة السلاح بقصد الدفاع عن النفس، أو تحسبًا لتعديات اللصوص والبلطجية على كل من ليس له مأوى ويتخذ الشارع سكنًا له، وكرر الشقيقان محاولات العودة إلى المنزل التي عادة ما تنتهي بالطرد، وبات كل صبي منهما يأخذ طريقه، فهذا يحاول كسب رضاء زوجة الأب مرة أملًا في المبيت بسكن والده، وهذا يتنصل من شقيقه مرة أخرى لذات السبب، وسرعان ما تكرر الشقاق بين الأخوين، ليردد كل منهما عبارة: "أنا هاسمع الكلام ماليش دعوة بيه". ومع أحوال الشقيقين تكرر النزاع بينهما حتى وصل إلى الإجرام، فخلال تسلل الشقيقين آخر مرة للمبيت في المنزل نشب خلاف بينهما، أخرج خلاله "إسلام" سلاحا ناريا "فرد خرطوش" كان بحوزته، وأطلق النار على شقيقه "محمد" فأرداه قتيلاً. أصوات الصراخ هنا وهناك، هرع قاطنو المنطقة إلى مصدر إطلاق النيران في محاولة لاكتشاف حقيقة الأمور، فكانت الفاجعة بالعثور على "محمد" جثة هامدة على الأرض غارقا في بركة من الدماء لتتوالى الصدمات بعد معرفتهم أن الجاني ليس غريبا، وأن شقيقه الأكبر هو المتهم. وانتقلت قوة من قسم الشرطة المرج بقيادة المأمور وضباط وحدة المباحث إلى محل الواقعة، واستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان من الجيران، إذ أشارت التحريات الأولية إلى أن المتهم وشقيقه "المجني عليه" يعيشان مع زوجة والدهما -الذي يعمل في السعودية- وطردتهما من المنزل عدة مرات إلا أنهما يعودان في المساء للمبيت خلسة. ووجه رئيس المباحث بإعداد أكمنة لضبط المتهم، وأسفر أحدها عن سقوطه في قبضة الأمن، وأقر بجريمته وأرشد عن السلاح المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة تمت إحالته إلى نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار عصام خليفة. وطلبت النيابة تحريات رجال المباحث بشأن الواقعة، وأمرت بتشريح جثمان الضحية وصرحت بدفنه، وطلبت استدعاء زوجة الأب لسماع أقوالها، واصطحبت النيابة المتهم لإجراء المعاينة التصويرية.

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