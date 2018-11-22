انت الان تتابع حذف مستحقي تكافل وكرامة.. الحكومة تنفي 6 شائعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - اعتاد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على نفي الشائعات التي تُثار على المواقع الإلكترونية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة التي تمس المواطن

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الخميس، عدة توضيحات للحقائق، بهدف توضيح ما أثير في عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، والبداية بورود أنباء بشأن إصدار قرار بإجبار طلاب الصف الأول الثانوي العام المغتربين على أداء امتحان هذا العام داخل جمهورية مصر العربية فقط، وعدم السماح بأداء تلك الامتحانات في السفارات بالخارج كما جرت في السنوات الماضية، موضحًا أنه تم التواصل مع وزارة التربية والتعليم، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا.

امتحانات المغتربين أكدت وزارة التعليم أنه لم تصدر نهائيًا أي قرار يتعلق بهذا الشأن، موضحة أن الطلاب المغتربين سيؤدون امتحاناتهم هذا العام كما جرت في الأعوام السابقة دون أي تغيير، مُشددةً على أن ما يثار في هذا الشأن هو شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة البلبلة بين أولياء الأمور والطلاب المغتربين

امتحانات المغتربين



أكدت وزارة التعليم أنه لم تصدر نهائيًا أي قرار يتعلق بهذا الشأن، موضحة أن الطلاب المغتربين سيؤدون امتحاناتهم هذا العام كما جرت في الأعوام السابقة دون أي تغيير، مُشددةً على أن ما يثار في هذا الشأن هو شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة البلبلة بين أولياء الأمور والطلاب المغتربين بالخارج.

وتابعت الوزارة أنه فيما يخص موقف امتحانات الطلاب المغتربين الذين سيلتحقون بالصف الأول الثانوي العام القادم، فلم تصل حتى الآن لقرار نهائي بهذا الشأن، موضحة أنها بمجرد الوصول لقرار نهائي فإنها ستعلنه بشكل رسمي وفي بيان واضح على موقعها الرسمي.

حذف عشوائي لمستحقي "تكافل وكرامة"

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر بشأن إجراء وزارة التضامن حذفا عشوائيا للمقيدين ببرنامج تكافل وكرامة تخفيضاً للنفقات، موضحًا أن وزارة التضامن، أكدت أنه لم يتم إجراء أي حذف أو استبعاد لأي أسرة تستحق وتنطبق عليها شروط الاستحقاق للحصول على الدعم النقدي.

ولفتت الوزارة إلى أنها تقوم بعملية مراجعة دقيقة وتقوم بزيارات ميدانية بشكل دوري؛ للتأكد من عدم حدوث أخطاء تؤدي لاستبعاد أسر مستحقة أو إدراج أسر غير مستحقة.

وأفادت الوزارة بأن عمليات التطوير الإداري والميكنة التي تبنتها الوزارة منذ نحو 3 أعوام على المستوى المركزي والمحلي قد أسهمت في تطبيق إجراءات محكمة لتنقية البيانات، بالإضافة إلى إيجابية تعاون الوزارة مع هيئة الرقابة الإدارية التي تقود بناء قاعدة البيانات القومية لما لهذا التعاون من أثر إيجابي على تحسين سبل نزاهة توزيع الموارد المخصصة للدعم.

تعطيل الدراسة بسبب فيروس "سي"

نفت وزارة التربية والتعليم ما نُشر بشأن تعطيل اليوم الدراسي في أثناء الكشف عن فيروس "سي" لطلاب المدارس في ديسمبر المقبل، موضحة أن عملية الفحص لا تستغرق أكثر من 10 دقائق، حيث إن هناك تنسيقا مع وزارة الصحة لضمان الفحص السريع للطلاب، باستخدام أجهزة الكشف السريع، مُشددةً على أن ما يثار في هذا الشأن هو شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب.

وأشارت الوزارة إلى أن المسح الطبي للطلاب الذي سينطلق في ديسمبر المقبل سيخضع له 6 ملايين طالب وطالبة بالمراحل الإعدادية والثانوية للكشف عن 5 أمراض بالمجان وهي "فيروس سي والتقزم والأنيميا وفيروس بي والسمنة"، لافتة إلى أنه سيتم مسح طلاب الثانوية على 3 مراحل المرحلة الأولى تبدأ في ديسمبر ويناير وفبراير والمرحلة الثانية في فبراير ومارس والثالثة من مارس وحتى إبريل 2019، بينما سيكون المسح الطبي لطلاب الإعدادية بمراحلها الأولى والثانية والثالثة بمختلف المحافظات في شهر سبتمبر 2019 لتشمل 3 ملايين طالب.

نفت وزارة الإسكان ما أثير بشأن فتح مياه الصرف الصحي على مياه البحر بمحافظة مطروح، واختلاط مياه الشواطئ بالصرف الصحي، مؤكدة أن حقيقة ما أوضحه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة تتمثل في تنفيذ مجموعة من "شنايش المطر"، على شاطئ مطروح لتصريف مياه الأمطار، حيث تم تنفيذ جزء بمعرفة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، وجزء بمعرفة مجلس مدينة مرسى مطروح، إلا أنه عند هطول الأمطار الأسبوع الماضي تلاحظ أن بعض الشنايش لم تصرف الأمطار خاصة الشنيشة المواجهة لمسجد العوام على البحر وعند تسليكها تمهيدا لبناء غرفة ترسيب في نهاية خط طرد مياه المطر خرجت المياه المترسبة من شنايش المطر بصورة عكرة.

وشددت الشركة على أن المياه التي تم تصريفها للبحر مياه أمطار وليست مياه صرف صحي، كما أن شبكة شنايش الأمطار منفصلة انفصالا تاما ولا علاقة لها بشبكة الصرف الصحي، وبناء عليه تم إيقاف الأعمال وإغلاق الشنيشة في هذه المنطقة حتى بناء خزان الترسيب.

تبرع رجال أعمال ببناء 1000 مدرسة

نفت وزارة التعليم ما تردد من أنباء بشأن تبرع أحد رجال الأعمال ببناء 1000 مدرسة لصالح الوزارة، مؤكدة أنها لم تتلق أي تبرعات من أي رجل أعمال بشأن بناء عدد من المدارس لصالح الوزارة.

وأضافت الوزارة أنها تتحرك بشكل جاد وسريع خلال الفترة الحالية من أجل التوسع في بناء مدارس جديدة في إطار خطة شاملة تستهدف بناء 260 ألف فصل تصل إلى قرابة 17 ألف مدرسة، موضحة أنه من المقرر أن يتم بناؤها حتى عام 2021، بهدف خفض الكثافات الطلابية داخل المدارس، إضافة إلى تغذية المناطق المحرومة وإلغاء تعدد الفترات "الصباحية والمسائية" في بعض المدارس بعدة محافظات، وكذلك رفع نسبة القبول والاستيعاب والإتاحة بمرحلة رياض الأطفال وإحلال بعض المباني وتجديدها وكذلك توفير فصول تربية خاصة.



غلق المتحف المصري بالتحرير

نفت وزارة الآثار ما تردد من أنباء تُفيد بغلق المتحف المصري بالتحرير بعد افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدة أن المتحف المصري بالتحرير سيظل مفتوحا لاستقبال زائريه من المصريين والعرب والأجانب بشكل طبيعي، دون أي تأثر بافتتاح المتحف الكبير، حيث سيعمل المتحفان معا.

وأشارت الوزارة إلى أن مبنى المتحف المصري بالتحرير يعد أثرا في حد ذاته، وأحد المعالم ‏الفريدة بالقاهرة يأتي لزيارته ‏السائحون من جميع دول العالم، مشيرة إلى أن كل ما يتردد ‏في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة ‏والإضرار بالسياحة المصرية.‏

وأضافت الوزارة أنه خلال الأيام القليلة الماضية تم تنظيم احتفالية بمناسبة مرور 116 عاما على إنشاء المتحف المصري بالتحرير، وكان من ‏أهم مظاهر هذه الاحتفالية افتتاح سيناريو العرض المتحفي الجديد لكنوز "يويا ‏وتويا" الأثرية، أجداد الملك ‏‏"أخناتون"، والتي ستحل، هي وكنوز تانيس الملكية، محل ‏مقتنيات الملك توت عنخ آمون عقب نقلها إلى المتحف المصري الكبير ‏قُبيل افتتاحه عام ‏‏2020.‏