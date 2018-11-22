انت الان تتابع الداخلية توقع «عصابة الكيف» في القليوبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:يونس محمد ٢٢ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠١:٤٨ م

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اليوم الخميس، في الإيقاع بعناصر تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بمحافظة القليوبية، وعُثر بحوزتهم على 20 كيلوجراما لمخدر الحشيش، وأسلحة نارية وذخائر غير مرخصة. ترجع تفاصيل الواقعة إلى متابعة ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لنشاط تشكيل عصابي تخصص في مجال تجارة المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، متخذين من منطقة سكنهم مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي. جهود البحث والتحري توصلت إلى نشاط التشكيل الذي يتزعمه عاطل يدعى "سالم" بمشاركة نجله "محمد" وشقيقه "عيد.م"، السابق اتهامه في قضية مخدرات.

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وقوات الأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، تم استهدافهم وضبطهم مستقلين سيارتين بطريق قها - شبين القناطر، وبحوزتهم 140 طربة حشيش، وكميات كبيرة معدة للترويج وزنت جميعها 20 كيلوجراما، وبندقية آلية، وبندقية خرطوش عيار 12مم، و141 طلقة نارية