بالفيديو .. محمد بن زايد يوجه رسالة لوالد طالب إماراتي مبتعث

أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن سعادته بلقاء عددٍ من الطلبة الإماراتيين فى الجامعات الفرنسية.
وفي مقطع فيديو نشره أحد الطلاب، ظهر محمد بن زايد وهو يلتقط سيلفى مع أحد الطلبة، سائلاً الطالب عن اسم ابيه، وبادر بتوجيه رساله إليه عبر الفيديو، قائلاً: "نفتخر بابنك.. ربنا يوفقه ويحفظه ويبارك فيه".
ورد والد الطالب الإماراتي المبتعث في باريس على رسالة الشيخ محمد بن زايد كما يظهر في الفيديو أدناه .
لمشاهدة الفيديو من
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هكذ رد والد الطالب الإماراتي المبتعث في باريس على رسالة الشيخ #محمد_بن_زايد #شغف_بالمعرفة pic.twitter.com/xQtvX7hRWD— محتوى (@Mohtawaae) November 22, 2018
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