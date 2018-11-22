بالفيديو .. محمد بن زايد يوجه رسالة لوالد طالب إماراتي مبتعث

أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن سعادته بلقاء عددٍ من الطلبة الإماراتيين فى الجامعات الفرنسية.

وفي مقطع فيديو نشره أحد الطلاب، ظهر محمد بن زايد وهو يلتقط سيلفى مع أحد الطلبة، سائلاً الطالب عن اسم ابيه، وبادر بتوجيه رساله إليه عبر الفيديو، قائلاً: "نفتخر بابنك.. ربنا يوفقه ويحفظه ويبارك فيه".

ورد والد الطالب الإماراتي المبتعث في باريس على رسالة الشيخ محمد بن زايد كما يظهر في الفيديو أدناه .

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