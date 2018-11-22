"الخليج": ما يجري داخل الاحتلال الإسرائيلي ليس مجرد أزمة

قالت صحيفة إماراتية إن حكومة بنيامين نتنياهو كانت على وشك السقوط بعد استقالة وزير الحرب أفيغدور ليبرمان جراء تداعيات الحرب الأخيرة على غزة احتجاجا على اتفاق وقف النار مع " حماس".

وتابعت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الخميس - تابعها "الخليج 365" - إذ كان ليبرمان يعارض الهدنة ويصر على المضي في الحرب لكن نتنياهو رأى أن من مصلحة إسرائيل الأمنية والسياسية في هذه المرحلة تهدئة الوضع والموافقة على الجهود المصرية في هذا الخصوص.

وأشارت إلى أن حسابات الرجلين كانت متضاربة فليبرمان وجد في التهدئة وعدم قدرة الجيش الإسرائيلي على تحقيق انتصار وتحميل ذلك إلى الحكومة وتحديدا إلى رئيسها فرصة لفرط الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة مستغلا تصاعد التطرف لدى المجتمع الإسرائيلي الذي عبرت عنه التظاهرات التي جرت ضد وقف إطلاق النار لعل ذلك يؤدي إلى انهيار الحكومة ومن ثم يصار إلى إجراء انتخابات مبكرة يحسن فيها وضع حزبه " إسرائيل بيتنا " داخل الكنيست على حساب حزب "الليكود" الذي يقوده نتنياهو.

وذكرت أن احتمال سقوط الحكومة كان وشيكا خصوصا بعدما هدد وزير المالية موشي كحلون أيضا بالاستقالة وكذلك نفتالي بينيت وزير التعليم وزعيم حزب " البيت اليهودي" الذي اشترط تولي حقيبة وزير الحرب خلفا لليبرمان. إلا أن نتنياهو تمكن من إقناع بينيت بالبقاء وقال إنه يسحب كل مطالبه و" سنمنح نتنياهو الوقت لتصحيح مسار الأمور في عدة قضايا وسنساعده على المهمة الضخمة لجعل إسرائيل تنتصر".

وتابعت .. من جهته يرى نتنياهو أن وقف النار وعدم المضي قدما في العدوان فرصة لتثبيت التهدئة مجددا وتسهيل تمرير " صفقة القرن" والحفاظ على الإنجازات الدبلوماسية الإقليمية التي تحققت والتي يرى فيها مكسبا كبيرا يجب تعزيزه بمزيد من الجهد وعدم تبديده نزولا عند رغبة الأحزاب اليمينية الأخرى المتطرفة التي تسعى لتحقيق مكاسب سياسية على حساب حزبه "الليكود" الذي تراجعت قوته بعد جولة الحرب الأخيرة.

وأضافت صحيح أن نتنياهو نجح حتى الآن في تحاشي انتخابات مبكرة ونجح أيضا في تولي منصب وزارة الحرب إلى جانب وزارة الخارجية وتمكن بذلك من السيطرة على مفاصل القرار السياسي والعسكري لكن ذلك لا يعني أنه بات الآن في مأمن ويستطيع أن ينام قرير العين؛ ذلك أن البازار السياسي فتح على مصراعيه لأن ما يسمى اليسار ممثلا بالمعسكر اليهودي مع أقصى أحزاب اليمين الحاكم ستواصل العمل على إضعاف نتنياهو كما أن ملفات الفساد المتهم فيها لم تغلق بعد وستظل مسلطة على رقبته.

واختتمت "ما يجري داخل دويلة الاحتلال ليس مجرد أزمة حكومية بل هي أزمة سياسية فعلية رغم أن نتنياهو نجح حتى الآن في تجاوز الأزمة الحكومية تحت شعار " نحن في أوج معركة ولا يتم ترك الميدان في أوج المعركة ".. وليس ضروريا أن تكون المعركة بالحديد والنار إذا كانت الوسائل السياسية والدبلوماسية تحقق نفس الهدف