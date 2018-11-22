"الوطن": محطة جديدة تؤكد أهمية العلاقات الإماراتية – الفرنسية

كتبت صحيفة خليجية في محطة جديدة تؤكد أهمية العلاقات الإماراتية – الفرنسية تأتي زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى فرنسا.

وتابعت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الخميس - تابعها "الخليج 365" - "وعقد جولة مباحثات تتناول تعزيز العلاقات والمستجدات الدولية لتؤكد عمق التعاون الثنائي وقد بينت التطورات مدى تفرد العلاقات ودورها على الساحة العالمية وأوجه التعاون التي لا تقتصر فقط على الجانب الثنائي سياسيا واقتصاديا بهدف تحقيق المصالح المشتركة فقط بل كان من ضمنها توجهات تعنى بالجانب الثقافي العالمي وبما ينعكس على خير الشعوب ومن بينها المبادرة المشتركة بين البلدين الصديقين لحماية التراث الثقافي في فترات النزاع المسلح بهدف الحفاظ على إرث إنساني لا يقدر بثمن ولا يعوض فضلا عن التعاون الكبير الذي كان من نتائجه متحف " لوفر أبوظبي " الذي يعتبر درة ترصع العلاقات المشتركة وهدية الإمارات للعالم بما تعنيه من محبة وتسامح وانفتاح بين الثقافات.

وأشارت إلى أن فرنسا صرحت عبر مسؤولين بارزين أن العلاقات الاستراتيجية التي تجمعها مع الإمارات تعتبر جسر النجاح الاستراتيجي لها في منطقة الخليج العربي فالسياسات الإماراتية الحكيمة والثابتة التي تعكس شفافية مطلقة ووضوحا تاما في التعاطي مع القضايا كافة رسخت موقعها كقطب رئيسي لجميع العواصم الفاعلة حول العالم بما فيها باريس التي أثمر التعاون والتنسيق المشترك معها تميزا في الخصوصية التي باتت عليها العلاقات الثنائية والتي تشهد تنسيقا متواصلا وتفاهمات على أعلى مستوى حول مختلف القضايا والأزمات الدولية الضاغطة والتحديات التي تستوجب التعامل معها فكانت المواقف متطابقة والجهود مشتركة خاصة حيال مكافحة الإرهاب والتطرف والعنف وطالما كانت الإمارات أول دول العالم تضامنا مع فرنسا الصديقة رسميا وشعبيا في مواجهة الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها وأكدت موقفها الرافض لجميع أشكال الإرهاب وضرورة التعاون الدولي الفاعل لمواجهة الآفة.

واختتمت إن تعاضد الكبار دائما مثمر وفعال وعندما يجمع هذا التعاون الاستراتيجي بين عاصمتين لهما باع طويل في العلاقات الراسخة على أسس قوية فإنهما يشكلان محور خير يحمل الكثير من النتائج الإيجابية على الصعد كافة خاصة بنظرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان القائد الذي يمتلك نظرة ثاقبة وحكمة في التعامل مع كل الملفات الوطنية الداخلية والخارجية ويعمل على تعزيز مكانة الوطن على الساحة الدولية انطلاقا من علاقات ندية ومتوازنة تقوم على احترام مصالح جميع الأطراف لما فيه خير شعوبها