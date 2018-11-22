شكرا لقرائتكم الملك سلمان يدشن مشاريع "وعد الشمال" بـ86 مليار ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دشَّن العاهل السعودي #الملك_سلمان_بن_عبدالعزيز، اليوم الخميس، مشاريع "وعد الشمال"، في منطقة الحدود الشمالية بتكلفة 86 مليار ريال سعودي.

وقال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، إن #قطاع_التعدين سيكون مفتوحاً للاستثمار الأجنبي بعد طرح قانون التعدين الجديد، مشيرا إلى أنه سيتم اليوم وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من المشروع بتكلفة 31 مليار ريال، وبعد انتهائها ستصبح المملكة ثاني أكبر منتج للأسمدة الفوسفاتية.

وبلغت تكلفة المرحلة الأولى من المشروع نحو 55 مليار ريال.

ولفت الفالح إلى أن المرحلة الثانية من #وعد_الشمال سترفع إنتاج السعودية من الفوسفات إلى 9 ملايين طن سنويا.

وسيضيف مشروع وعد الشمال نحو 24 مليار ريال سنويا للاقتصاد السعودي غير النفطي.

وذكر نائب وزير الطاقة السعودي أن مشروع وعد الشمال سيوفر 10 آلاف وظيفة عند افتتاحه.

وفي هذا السياق، أوضح مراسل العربية، هاني صفيان، أن العاهل السعودي سيدشن اليوم مشاريع بـ55 مليار ريال، النصيب الأكبر منها (30 مليار ريال) سيكون مخصصاً للمرحلة الثانية لإنتاج الفوسفات من وعد الشمال.

وقال مراسل العربية إنه مع تدشين المرحلة الثانية، سترتفع الطاقة الاستيعابية للمصنع من 3 ملايين طن إلى 6 ملايين طن.

ونوه بأن منطقة وعد الشمال، قد صدرت أكثر من 1.7 مليون طن من حامض الفوسفوريك عبر 50 سفينة رست على ميناء الخير.

ووعد الشمال هي مدينة لصناعات التعدين، وقد خصص مجلس الوزراء السعودي مساحة 290 كلم مربعاً للمدينة، بالإضافة إلى 150 كلم مربعاً لمشروع شركة معادن للصناعات الفوسفاتية ومشاريعها الأخرى، وبذلك يكون إجمالي المساحات المخصصة للمدينة 440 كلم مربعا.

وتقدر السلطات السعودية حجم ما تحويه المنطقة بنحو 500 مليون طن من #الفوسفات الخام، أي نحو 7% من الاحتياطيات العالمية المثبتة، وخاصة في منطقتي الجلاميد وأم وعال بين عرعر وطريف.