شكرا لقرائتكم مجلس إدارة نيسان يصوت لصالح عزل "غُصن" من منصبه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" أن مجلس إدارة شركة نيسان صوَّت، اليوم الخميس، لصالح عزل كارلوس غصن من منصب رئيس المجلس بعد توقيفه الصادم هذا الأسبوع.

ومن شأن عزل غصن أن يجعل الضبابية تكتنف اتجاه تحالف رينو - نيسان، الذي أشرف شخصياً على تشكيله وتعهد بتعزيزه عبر تعميق الروابط على الرغم من تحفظات في نيسان.

ويشغل غصن منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة رينو أيضا.

كما صوَّت مجلس الإدارة على عزل غريغ كيلي من منصب المدير الممثل بالشركة، وفقاً لما ذكرته صحيفة نيكاي.

وكانت نيسان قالت يوم الاثنين إن تحقيقاً داخلياً أجري بناء على معلومات سرية من مصدر كشف أن غصن ارتكب مخالفات من بينها استخدام أموال الشركة لأغراض شخصية والتقليل من بيانات الدخل الذي يجنيه لسنوات.

وامتنع متحدث باسم نيسان عن التعقيب.