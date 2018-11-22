وفاة رئيس الاستخبارات العسكرية الروسية

دبي - بواسطة محمد فارس أعلنت وزارة الدفاع الروسية الليلة الماضية عن وفاة رئيس إدارة الاستخبارات في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الفريق أول إيغور كوروبوف عن عمر ناهز الـ63 عاما.

وأضافت الوزارة أن كوروبوف توفي في الـ21 من نوفمبر بعد صراع طويل مع المرض. © وزارة الدفاع الروسية / Vadim Grishankin رئيس إدارة الاستخبارات في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية إيغور كوروبوفوفاة رئيس الاستخبارات العسكرية الروسية

بدأ كوروبوف مسيرته العسكرية أواخر السبعينيات، وخدم في سلاح الجو السوفييتي قبل أن يتم اختياره للالتحاق بالاستخبارات العسكرية.

وخدم كوروبوف في الهياكل التنظيمية لإدارة الاستخبارات وأشرف على جمع المعلومات الاستخبارية الاستراتيجية لروسيا، قبل أن يتولى منصب رئيس إدارة الاستخبارات في يناير 2016 بعد وفاة سلفه إيغور سيرغون بشكل مفاجئ.

وشغل كوروبوف منصبه هذا في وقت بدأت فيه الدول الغربية تتهم الاستخبارات العسكرية الروسية بالتورط في عمليات سرية في الخارج، كتسميم العميل البريطاني السابق سيرغي سكريبال وابنته في سالزبوري البريطانية في مارس 2018، بالإضافة إلى هجمات القرصنة المزعومة على الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.

هذه الادعاءات جعلت كوروبوف أحد أهداف العقوبات الأمريكية، كما ورد اسمه في "القائمة السوداء" الأمريكية للمواطنين الروس المنتسبين إلى قطاع الدفاع والاستخبارات.

ورغم ذلك، زار كوروبوف مع رؤساء أجهزة الاستخبارات الروسية الأخرى واشنطن في وقت سابق من هذا العام حسب وسائل إعلام أمريكية، لبحث قضايا مكافحة الإرهاب مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية مايك بومبيو، دون تأكيد رسمي لهذه الزيارة من الجانبين.

المصدر: وكالات