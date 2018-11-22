شكرا لقرائتكم خبر عن النائب ممتاز دسوقى: التوسع فى بناء المنشآت الرياضية يحفظ الشباب من الإدمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم ممتاز الدسوقي نائب محافظة أسيوط، بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء حول ضرورة التوسع فى إنشاء وتطوير المنشات الرياضية باعتبارها تمثل بعدا قومى هدفه حماية الشباب وتأهيلهم رياضيا.

وأوضح، فى بيان له، أن الاستمرار فى تطوير منشآت ومرافق البنية الأساسية لقطاعى الشباب والرياضية فى مصر، فضلاً عن زيادة عدد المنشآت الرياضية الحديثة يوفر بيئة مواتية لممارسة الأنشطة الرياضية، تُسهم فى اكتشاف المواهب التى تزخر بها مصر فى مختلف الرياضات إيمانا بدورهم الحيوى فى بناء المجتمع.

وأكد النائب أهمية توفيرآليات جديدة مبتكرة تسهم فى حسن إدارة الأصول من المنشآت الشبابية والرياضية وتصنيع الأدوات الرياضية المطلوبة لرفع كفاءة الخدمات التى تقدمها، وتوفير موارد جديدة لتمويل عملية تطوير تلك المنشآت على النحو الذى يُسهم فى تشجيع الشباب والنشء على المشاركة فى العمل الجماعى والتطوعى، فضلاً عن تنمية الوعى الثقافى والعلمى وإطلاق المهارات الإبداعية، ودعم الخدمات الشبابية والرياضية بصفة عامة وتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل.