شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأعمال المصرى الروسى يعقد أولى اجتماعاته ويؤكد: هدفنا بناء الجسور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مجلس الأعمال المصرى الروسى، اجتماعه الأول اليوم، الخميس، بعد تشكيله الأخير برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، وتم مناقشة جدول أعمال المجلس وعلى رأسها وضع أسس التوصل لإستراتيجية عمل المجلس خلال الثلاث سنوات القادمة وهى فترة عمر تشكيل المجلس.

ومن أهم الأهداف التى يسعى إلى تحقيقها مجلس الأعمال المصرى الروسى، كيفية بناء جسور الثقة بين مجتمع الأعمال المصرى ومجتمع الأعمال الروسى والاستفادة من العلاقات السياسية المصرية الروسية الحالية وبعد الزيارات المتبادلة بين القيادتين الرئيس عبد الفتاح السيسى وآخرها شهر أكتوبر الماضى والرئيس فيلادمير بوتن فى شهر ديسمبر من العام الماضى وكذلك آفاق التعاون الجاد بين البلدين فى هذه الفترة.

تجدر الإشارة إلى أن تشكيل المجلس يضم العديد من رموز مجتمع الأعمال فى قطاعات متعددة سواء فى الصناعة والسياحة والبنوك والمواد الغذائية وقطاع البترول وغيرها من القطاعات الهامة والتى سوف تعكف خلال الفترة القليلة القادمة على وضع إستراتيجية عمل المرحلة القادمة داخل المجلس للنهوض بالتعاون المشترك بين البلدين فى مثل هذه القطاعات مما يعود بالنفع على رجال أعمال البلدين وزيادة التجارة البينية بين البلدين.