شكرا لقرائتكم خبر عن وفد البرلمان الإندونيسى: مصر هى كعبة العلماء.. ولدينا 7000 طالب يدرسون بها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت لجنة الصناعة بمجلس النواب، وأعضاء اللجنة، نائب رئيس البرلمان الإندونيسى والوفد البرلمانى المرافق له لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر وإندونيسيا فى مجال الصناعة والعديد من المجالات.
وطرح الوفد الإندونيسي مقترحًا بتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين القاهرة وجاكرتا، وهو ما قوبل بتأييد من جانب نواب لجنة الصناعة.
من ناحيته قال نائب رئيس البرلمان الإندونيسى إن هناك علاقات تاريخية وطيدة بين مصر وإندونيسيا فى العديد من المجالات، مضيفا "مصر هى كعبة العلماء والطلبة، خاصة جامعة الأزهر، فهناك 7000 طالب إندونيسى يدرسون فى جامعة الأزهر والجامعات المصرية المختلفة".
وأشار نائب رئيس البرلمان الإندونيسى إلى أن الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى سبق أن زار إندونيسيا عام 2015، معربا عن أمله فى أن تكون زيارة مماثلة من جانب رئيس إندونيسيا لجمهورية مصر العربية مطلع العام المُقبل.
شكرا لقرائتكم خبر عن وفد البرلمان الإندونيسى: مصر هى كعبة العلماء.. ولدينا 7000 طالب يدرسون بها على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .