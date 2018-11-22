شكرا لقرائتكم خبر عن وفد البرلمان الإندونيسى: مصر هى كعبة العلماء.. ولدينا 7000 طالب يدرسون بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت لجنة الصناعة بمجلس النواب، وأعضاء اللجنة، نائب رئيس البرلمان الإندونيسى والوفد البرلمانى المرافق له لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر وإندونيسيا فى مجال الصناعة والعديد من المجالات.

وطرح الوفد الإندونيسي مقترحًا بتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين القاهرة وجاكرتا، وهو ما قوبل بتأييد من جانب نواب لجنة الصناعة.

من ناحيته قال نائب رئيس البرلمان الإندونيسى إن هناك علاقات تاريخية وطيدة بين مصر وإندونيسيا فى العديد من المجالات، مضيفا "مصر هى كعبة العلماء والطلبة، خاصة جامعة الأزهر، فهناك 7000 طالب إندونيسى يدرسون فى جامعة الأزهر والجامعات المصرية المختلفة".

وأشار نائب رئيس البرلمان الإندونيسى إلى أن الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى سبق أن زار إندونيسيا عام 2015، معربا عن أمله فى أن تكون زيارة مماثلة من جانب رئيس إندونيسيا لجمهورية مصر العربية مطلع العام المُقبل.