رئيس الوزراء: اقتصار خدمات الدعم النقدي على طفلين فقط للأسرة بدءا من يناير 2019

آية أمان:

مدبولي: سنضرب بيد من حديد على أية ممارسات فساد في ملف الدعم



أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن خدمات الدعم النقدي ستقتصر على طفلين فقط وليس على 3 أطفال للأسرة بداية من شهر يناير 2019، حتى تتمكن الحكومة من إضافة أسر جديدة في أمسِّ الحاجة إلى الدعم، قائلا: "من غير العدالة أن تستفيد الأسر الكبيرة من دعم مضاعف وتُحرم أسر أخرى من الدعم كلية، فضلا عن دراسة سياسات الدعم العيني أيضا لوصوله لمستحقيه، وسنعلنها العام المقبل".

وقال مدبولي، في المؤتمر الثالث لبرنامج "تكافل وكرامة"، المنعقد تحت عنوان "من الحماية إلى الإنتاج"،...