تعديل قرار وزاري للسماح بتقديم الطلاب على نظام العمال حتى آخر نوفمبر

منى زيدان:

أصدرت الإدارة المركزية للتعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، منشورا بالسماح بتقديم الطلاب من الصف الأول الثانوي من الخارج على نظام العمال حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري.

وأكد الكتاب الدوري -الذي حصلت «الشروق» على نسخة منه- أن هذا الأمر استثناءا من القرار الوزاري 562 لسنة 2014، وذلك لهذا العام فقط 2018-2019.

وذكر الكتاب الدوري أن هذا القرار جاء نظرا لصدور القرار الوزاري رقم 476 بتاريخ 12 نوفمبر الجاري، بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 562 لسنة 2014، وقد نصت المادة السادسة منه أن يعمل به من العام...