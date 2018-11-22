انتهاء الخلوة بين الرئيس عون وبري والحريري وبدء تقبل التهاني بعيد الإستقلال

انتهت الخلوة التي جمعت ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ورئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​. وبدأ تقبل التهاني ب​عيد الإستقلال​.

ويبدأ برنامج تقبل التهاني بإستقبال رؤساء الجمهورية السابقون، رؤساء المجلس النيابي السابقون، رؤساء مجلس الوزرء السابقون، المقامات الروحية العليا (مستوى رئيس طائفة)، نائب رئيس مجلس النواب، نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء.

عميد ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدون في لبنان، مدراء المنظمات الدولية والإقليمية، قائد قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان، أمين عام المجلس الأعلى اللبناني السوري.

النواب، كبار رجال الدين (المطارنة، مفتو المناطق، رؤساء الرهبانيات والمدبرون)، رئيس وأعضاء المجلس الدستوري، رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، رئيس وأعضاء مجلس شورى الدولة، رئيس وأعضاء هيئة التفتيش القضائي، رئيس وأعضاء ديوان المحاسبة.

قائد الجيش مع وفد من القيادة، حاكم مصرف لبنان ونواب الحاكم، رئيس وأعضاء المجلس الإقتصادي الإجتماعي، رئيس وأعضاء المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع، الوزراء السابقون، النواب السابقون، نقيبا المحامين في بيروت والشمال، نقيبا الصحافة والمحررين.

رئيس وأعضاء مجلس الخدمة المدنية، رئيس وأعضاء هيئة التفتيش المركزي، رئيس وأعضاء الهيئة العليا للتأديب، مدير عام رئاسة الجمهورية، أمين عام مجلس النواب، أمين عام مجلس الوزراء، أمين عام وزارة الخارجية والمغتربين.

مدير عام قوى الأمن الداخلي مع وفد من كبار الضباط، مدير عام الأمن العام مع وفد من كبار الضباط، مدير عام أمن الدولة مع وفد من كبار الضباط، رئيس المجلس الأعلى للجمارك، مدير عام الجمارك على رأس وفد من الضابطة الجمركية، الملحقون العسكريون العرب والأجانب المعتمدون في لبنان، أركان قيادة قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان، الضباط المتقاعدون من مختلف القوى المسحلة من رتبتي عماد ولواء.

ئيس وأعضاء مجلس الإنماء والإعمار، موظفو الفئة الأولى، عميد وأعضاء مجلس الأوسمة، رئيس وأعضاء مجلس بلدية بيروت.

رؤساء الجامعات اللبنانية والعربية والأجنبية، مدير عام الدفاع المدني مع وفد من المديرية العامة، قائد فوج الإطفاء مع وفد.

نقباء الأطباء، أطباء الأسنان، الصيادلة، المهندسين، المقاولين وسائر رؤساء مجالس نقابات المهن الحرة، رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، عميد وأعضاء السلك القنصلي الفخري، رئيس غرفة التجارة الدولية، رؤساء غرف التجارة والصناعة والزراعة في المناطق اللبنانية، رؤساء: جمعية التجار، جمعية المصارف وجمعية الصناعيين، رئيس رابطة قدامى القوات المسلحة، رئيس المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة، رئيس الإتحاد العمالي العام، رؤساء اتحادات البلديات، رؤساء الأحزاب، رؤساء الجمعيات والإتحادات النسائية، رئيس وأعضاء اتحاد كشاف لبنان، رئيس وأعضاء اللجنة الأولمبية اللبنانية ورؤساء الإتحادات الرياضية.