الحواط التقى نائب فرنسي وعضو مجلس الشيوخ

التقى النائب ​زياد الحواط​ كل من النائب الفرنسي Christian Jacob في ​مجلس النواب​ الفرنسي وعضو ​مجلس الشيوخ الفرنسي​ Sylvie Goy - chavant حيث تم التباحث في سبل تفعيل وتعزيز العلاقات ال​لبنان​ية - الفرنسية ، كما تم التطرق الى المستجدات الاخيرة وما تشهده الساحة السياسية اللبنانية وكيفية مساعدة لبنان على تخطي الازمة السياسية والاقتصادية.

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