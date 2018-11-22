فرعون: الاستقلال نضال مستمر وعلينا التشدد في حماية مقوماته

أكد وزير الدولة لشؤون التخطيط في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​ميشال فرعون​، أن "​الاستقلال​ ليس فقط اسما وعلما بل نضال مستمر من اجل حماية مقومات الاستقلال، فعندما تضعف مقومات الدولة ومؤسساتها الأمنية يضعف الاستقلال".

وقال ردا على سؤال بعد تمثيله الجمهورية اللبنانية في وضع إكليل زهر أمام نصب الرئيس الراحل ​بشارة الخوري​ منوها برمزيته وبرجال الاستقلال ونضالهم وإيمانهم: "لا شك أن الاحتفال باليوبيل الماسي للاستقلال محطة مهمة ويحمل طابعا مميزا هذه ​السنة​، البعض لم يتفق مع كل رجال الاستقلال في بعض السياسات إنما الميزة أنهم توحدوا وتجاوزوا مصالحهم وخوفهم، مستفيدين من الخلافات الدولية ومستغلين الظرف لينالوا الاستقلال، واليوم نتساءل إذا كنا نسير في حماية الاستقلال، لأن حماية مقوماته تكون من خلال حماية الدولة، حماية قدراتها المالية، حمايتها ب​مكافحة الفساد​ والأطماع الخارجية، حماية الحرية والديموقراطية، حماية ​الجيش​ والمؤسسات الامنية وحماية ​الاقتصاد​".

أضاف: "في المحطات الأساسية يجب علينا التشدد في حماية مقومات الاستقلال و​المؤسسات الدستورية​، فحين تضعف هذه المقومات يضعف الاستقرار الوطني وهامش الاستقلال، وهذا ينطبق ايضا اليوم على ملفاتنا السياسية والاقتصادية".