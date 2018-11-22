القائد العام لليونيفيل: الجيش اللبناني يتحلى بالالتزام والتصميم والمهنية

لفت القائد العام لقوات "​اليونفيل​" الجنرال ​ستيفانو دل كول​، الى أنه "بفضل جهودنا المشتركة مع القوات المسلحة شهد ​جنوب لبنان​ إحدى أهدأ الفترات في تاريخه الحديث"، متقدما من القوات المسلحة اللبنانية وقائدها بـ"أخلص التهاني بمناسبة هذا اليوم الكبير الذي يصادف مرور 75 عاماً على استقلال لبنان".

وشدد دل كول، على أن "​الجيش اللبناني​ يتحلى بالالتزام والتصميم والمهنية العالية ويتمتع بدعم ​الشعب اللبناني​ و​المجتمع الدولي​"، مؤكدا "أننا نعمل ليلاً ونهاراً في جنوب لبنان للحفاظ على الاستقرار وعلى وقف الأعمال العدائية بالتعاون مع الجيش ونحن فخورون بالقول إنه بفضل هذه الجهود المشتركة شهد جنوب لبنان إحدى أهدأ الفترات في تاريخه الحديث".