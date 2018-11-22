هنأ ​البابا فرنسيس​ رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ ب​عيد الإستقلال​ في برقية أرسلها له، قال فيها: "يطيب لي ان اتقدم من فخامتكم ومن ​الشعب اللبناني​ بأطيب الأماني التي أوكلها الى الرب القدير طالباً منه أن يساعد اللبنانيين في مسيرة التقدم نحو المزيد من تحقيق تطلعاتهم في الوحدة والسلام والعدالة".

شكرا لقرائتكم خبر عن البابا مهنئا بالاستقلال: أطلب من الرب أن يساعد اللبنانيين بمسيرة التقدم على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .