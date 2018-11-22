AFP: مجلس إدارة مجموعة "نيسان" يقيل رئيسه كارلوس غصن

أفادت وكالة ​الصحافة​ الفرنسية "AFP" بأن "مجلس إدارة مجموعة "نيسان" يقيل رئيسه ​كارلوس غصن​".

وكانت قد أكّدت النيابة العامّة في ​اليابان​ يوم أمس أنّ "غصن أوقف الإثنين 19 تشرين الثاني 2018 في ​طوكيو​ بشبهة التهرّب الضريبي بعدما صرّح طوال خمس سنوات عن مدخول أقلّ من مدخوله الحقيقي"، موضحةً أنّ عملاق صناعة السيارات البالغ من العمر 64 عامًا "صرّح عن تحقيقه مدخولًا بين حزيران 2011 وحزيران 2015 يناهز 4,9 مليارات ين (51,5 مليون ​دولار​) في حين أنّ مدخوله الحقيقي خلال هذه الفترة كان ضعف ذلك المبلغ تقريبًا أي حوالي 10 مليارات ين".

فيما أفادت "وكالة الصحافة الفرنسية - أ.ف.ب"، بـ"تمديد الحجز الإحتياطي لرئيس مجلس إدارة تحالف "رينو- نيسان- ميتسوبيشي" لتصنيع السيارات كارلوس غصن عشرة أيام".

مع التذكير أنّ غصن، اللبناني الأصل المولود في ​البرازيل​ الّذي يحمل أيضًا الجنسية الفرنسية، هو في آن معًا رئيس مجلس إدارة "نيسان" والرئيس التنفيذي لشركة "رينو"، كما يقود التحالف بين "نيسان ورينو وميتسوبيشي".