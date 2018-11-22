نفى مكتب الرئيس التركي عبر وكالة "سبوتنيك" "علمه بتصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن فيها أنه لن يلتقي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قمة العشرين في الارجنتين.
ومانت وسائل إعلام عدة قد نقلت عن الرئاسة التركية بان "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيلتقي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قمة العشرين في الأرجنتين".
شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب أردوغان: لا علم لنا بتصريحات له أعلن فيها أنه سيلتقي بن سلمان بالارجنتين على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .