مكتب أردوغان: لا علم لنا بتصريحات له أعلن فيها أنه سيلتقي بن سلمان بالارجنتين

نفى مكتب الرئيس التركي عبر وكالة "سبوتنيك" "علمه بتصريحات للرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ أعلن فيها أنه لن يلتقي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في ​قمة العشرين​ في ​الارجنتين​.

ومانت وسائل إعلام عدة قد نقلت عن الرئاسة التركية بان "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيلتقي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قمة العشرين في الأرجنتين".