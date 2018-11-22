مسؤول اوروبي: متخوفون بشأن العدد الكبير من الصحفيين والأكاديميين المحتجزين بتركيا

لفت مفوض ​الاتحاد الأوروبي​ لشؤون الدول المرشحة لعضوية التكتل ​يوهانس هان​ بعد محادثات مع وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​ إلى أن "التكتل لديه مخاوف قوية بشأن العدد الكبير من الصحفيين والأكاديميين الذين لا يزالون محتجزين في ​تركيا​".

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