ليبرمان: "حماس" أقوى من حرب 2014 وفي العام المقبل ستكون مثل "حزب الله"

لفت وزير الدفاع الإسرائيلي السابق ​أفيغدور ليبرمان​ إلى "اننا نشتري الهدوء على المدى ​القصير​ ونضر ب​الأمن​ على المدى الطويل وحركة "حماس" أقوى من حرب 2014 وفي العام المقبل ستكون مثل "​حزب الله​".

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