الحرس الثوري: نعلن بوضوح دعمنا المعنوي للشعب اليمني المظلوم

اكد نائب القائد العام لقوات حرس ​الثورة الاسلامية​ العميد ​حسين سلامي​ "اننا نعلن بوضوح دعمنا المعنوي للشعب اليمني المظلوم"، معتبراً أن "ما يحدث اليوم في ​العالم الاسلامي​ هو نتيجة للمصائب والبلايا الناجمة عن تواصل سياسات ​اميركا​ و​بريطانيا​ والكيان الصهيوني ونظام ​آل سعود​ منذ مائة عام لغاية الان".

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