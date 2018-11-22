مجلس الوزراء ينفي فتح مياه الصرف الصحي على البحر بمرسى مطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد غايات:

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تردد في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول فتح مياه الصرف الصحي على البحر بمحافظة مرسى ‏مطروح واختلاط مياه الشواطئ بمياه الصرف الصحي، غير صحيح.

وأضاف المركز، في تقريره الدوري حول رصد الشائعات خلال الفترة من 17 وحتى 22 نوفمبر 2018، أنه تواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، موضحة أن حقيقة ما أوضحه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، تتمثل في تنفيذ مجموعة من "شنايش" المطر على شاطئ مطروح لتصريف مياه الأمطار، حيث جرى تنفيذ جزء بمعرفة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح وجزء بمعرفة مجلس مدينة مرسى مطروح.

وأضافت الوزارة أنه عند هطول الأمطار الأسبوع الماضي تلاحظ أن بعض "الشنايش" لم تصرف الأمطار، وخاصة "الشنيشة" المواجهة لمسجد العوام على البحر وعند تسليكها تمهيدًا لبناء غرفة ترسيب في نهاية خط طرد مياه المطر خرجت المياه المترسبة من شنايش المطر بصورة عكرة، مشددة على أن المياه التي يجري تصريفها للبحر مياه أمطار وليست مياه صرف صحي، كما أن شبكة شنايش الأمطار منفصلة انفصالاً تامًا ولا علاقة لها بشبكة الصرف الصحي.

وأضافت الشركة أن ذلك التصريف حدث في يوم عطلة رسمية (ذكرى المولد النبوي الشريف) وبدون تنسيق مع إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي أو الوحدة المحلية، وبناء عليه جرى إيقاف الأعمال وإغلاق الشنيشة في هذه المنطقة حتى بناء خزان الترسيب.

وفي النهاية أهابت الوزارة بوسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة؛ للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتثير البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوي يرجي الاتصال على الخط الساخن (125).