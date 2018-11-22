الحكومة: لا إجبار لطلاب "أولى ثانوي" المغتربين على الامتحان في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بصدور قرار بإجبار طلاب الصف الأول الثانوي العام المغتربين على أداء الامتحان هذا العام داخل جمهورية مصر العربية فقط، وعدم السماح بأداء هذه الامتحانات في السفارات بالخارج كما جرت في السنوات الماضية، أمر غير صحيح.

وأضاف المركز، في تقريره الدوري حول رصد الشائعات خلال الفترة من 17 وحتى 22 نوفمبر 2018، أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أن الوزارة لم تصدر نهائيًا أي قرار يتعلق بهذا الشأن، موضحة أن الطلاب المغتربين سيؤدون امتحاناتهم هذا العام كما جرت في الأعوام السابقة دون أي تغيير، ومشددة على أن ما يثار في هذا الشأن هو شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة البلبلة بين أولياء الأمور والطلاب المغتربين بالخارج.

وتابعت الوزارة: فيما يخص موقف امتحانات الطلاب المغتربين الذين سيلتحقون بالصف الأول الثانوي العام القادم، فلم تصل حتى الآن لقرار نهائي بهذا الشأن" موضحة أنها بمجرد الوصول لقرار نهائي فإنها ستعلنه بشكل رسمي وفي بيان واضح على موقعها الرسمي (http://www.moe.gov.eg) بجانب نشره بمختلف وسائل الإعلام.

وأهابت الوزارة بكافة وسائل الإعلام المختلفة والمواطنين تحري الدقة والموضوعية في نشر المعلومات, و التواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الأخبار قبل نشر أي معلومات مغلوطة تثير القلق والذعر بين المواطنين، وفي حالة وجود استفسار الاتصال على ‏رقم الوزارة التالي (27923754).