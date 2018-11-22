الحكومة: لا صحة لتعطيل الدراسة خلال الكشف عن فيروس سي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بتعطيل اليوم الدراسي أثناء الكشف عن فيروس سي لطلبة المدارس في ديسمبر المقبل‏، أمر غير صحيح.

وأضاف المركز، في تقريره الدوري حول رصد الشائعات خلال الفترة من 17 وحتى 22 نوفمبر 2018، أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتعطيل اليوم الدراسي أثناء الكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية لطلبة المدارس في ديسمبر المقبل.

وأوضحت الوزارة، أن عملية الفحص لا تستغرق أكثر من 10 دقائق، حيث أن هناك تنسيقًا مع وزارة الصحة والسكان لضمان الفحص السريع للطلاب، باستخدام أجهزة الكشف السريع، مُشددةً على أن ما يثار في هذا الشأن هو شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب.

وأضافت الوزارة، أن المسح الطبي للطلاب والذي سينطلق في ديسمبر المقبل سيخضع له 6 ملايين طالب وطالبة بالمراحل الإعدادية والثانوية للكشف عن 5 أمراض بالمجان وهي (فيروس سي - التقزم - الأنيميا - فيروس بي - السمنة) مشيرة إلى أنه سيتم مسح طلاب الثانوية على 3 مراحل المرحلة الأولى تبدأ في ديسمبر ويناير وفبراير والمرحلة الثانية في فبراير ومارس والثالثة من مارس وحتى أبريل 2019، بينما سيكون المسح الطبي لطلاب الإعدادية بمراحلها الأولى والثانية والثالثة بمختلف محافظات الجمهورية في شهر سبتمبر 2019 لتشمل 3 ملايين طالب.

وأهابت الوزارة بكافة وسائل الإعلام المختلفة والمواطنين تحري الدقة والموضوعية في نشر المعلومات، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الأخبار قبل نشر أي معلومات مغلوطة تثير القلق والذعر بين المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسار الاتصال على ‏رقم الوزارة (27923754).