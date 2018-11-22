الحكومة تنفي تبرع أحد رجال الأعمال ببناء 1000 مدرسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بتبرع أحد رجال الأعمال ببناء 1000 مدرسة لصالح وزارة التربية والتعليم‏، أمر غير صحيح.

وأضاف المركز، في تقريره الدوري حول رصد الشائعات خلال الفترة من 17 وحتى 22 نوفمبر 2018، أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم‏ والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنها لم تتلق أي تبرعات من أي رجل أعمال بشأن تبرعه ببناء عدد من المدارس لصالح الوزارة، موضحة أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وأن الوزارة تتمنى مساهمة رجال الأعمال والمجتمع المدني في هذا المشروع.

وأوضحت الوزارة، أنها تتحرك بشكل جاد وسريع خلال الفترة الحالية من أجل التوسع في بناء مدارس جديدة في إطار خطة شاملة تستهدف بناء 260 ألف فصل تصل إلى قرابة 17 ألف مدرسة، موضحة أنه من المقرر أن يتم بناؤها حتى عام 2021، بهدف خفض الكثافات الطلابية داخل المدارس، إضافة إلى تغذية المناطق المحرومة وإلغاء تعدد الفترات " الصباحية والمسائية" في بعض المدارس بعدة محافظات، وكذلك رفع نسبة القبول والاستيعاب والإتاحة بمرحلة رياض الأطفال وإحلال بعض المباني وتجديدها وكذلك توفير فصول تربية خاصة.

وناشدت الوزارة، كافة وسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد منها قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، موضحة أنه في حال رغبة التأكد من المعلومات يمكن الاتثال على رقم الوزارة (0227963273).