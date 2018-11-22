قائد حوثي: نحن جاهزون للسلام ولا يستطيع أحد التشكيك في نوايانا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – (مصراوي):

أعرب رئيس اللجنة الثورية العليا في صنعاء، محمد علي الحوثي، بعد مباحثات عقدها مع المبعوث الأممي مارتين جريفيث، عن أمله في ألا تنتهي الهدنة في البلاد بعد زيارة المبعوث.

وقال المسؤول الحوثي: "نحن جاهزون للسلام ولا يستطيع أحد التشكيك في نوايانا"، بحسب ما نقلته "روسيا اليوم".

وأكد الحوثي أن المبعوث الأممي سيلتقي زعيم حركة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي.

جاء هذا اللقاء بعد الاجتماع الذي عقده جريفيث أمس مع وفد تحالف الحوثيين المفاوض، ووزير الخارجية في حكومتهم هشام شرف.

وكان جريفيث قد وصل إلى صنعاء الأربعاء، في إطار مساعيه لتهيئة الظروف لمفاوضات السلام المقررة بين فرقاء اليمن في السويد أواخر الشهر الجاري.