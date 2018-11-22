“الفيفا” يبعد عضوا جديدا بسبب قضية فساد

تتواصل قرارات التوقيف داخل أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”ن وهاته المرة أعلن الجهاز الوصي على اللعبة، عن تجميد عضوية سوندرا راغو، عضو لجنة الأخلاقيات التابعة للاتحاد، بانتظار التحقيق معه في قضية فساد.

وحسب بلاغ رسمي لـ “الفيفا”، فإن راغو تم إيقافه إلى حين استكمال التحقيقات معه، ولن يتمكن من استئناف عمله نائباً لرئيس الغرفة القضائية التابعة للجنة الأخلاقيات إلا بعد الحسم في قضيته.

وتعود واقعة المسؤول بـ “الفيفا” إلى مساء الثلاثاء الماضي عند مغادرته لزوريخ صوب ماليزيا، ليتم القبض عليه من أجل اشباهه في التورط بقضية فساد مالي كبيرة، استناداً على معطيات بين يدي الاتحاد الدولي للعبة.