مرائب السيارات بمحطات القطار الجديدة مجانا إلى غاية 30 نونبر الجاري

أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية أن استعمال مرائب السيارات بالمحطات الجديدة سيكون بالمجان إلى غاية 30 نونبر الجاري، ويتعلق الأمر بكل من محطة الرباط أكدال، طنجة، الدار البيضاء المسافرين، القنيطرة، بنجرير ووجدة.

يشار إلى أن الملك محمد السادس أطلق بالرباط مشاريع سككية كبرى، وذلك في سياق تدشين القطار فائق السرعة “البراق”.

وتروم هذه المشاريع المهيكلة مواكبة التنمية الكبرى والثابتة التي يشهدها القطاع، ولاسيما مع إطلاق خط القطار فائق السرعة “البراق” يوم الخميس الماضي، وتحسين شروط الراحة على متن القطارات، واستيعاب التدفقات الكبيرة لحركة السير وتقليص زمن الرحلات.

وأشرف الملك محمد السادس على تدشين مشروع تثليث محور الدار البيضاء-القنيطرة، والتثنية الكلية لخط الدار البيضاء-مراكش، ومحطات خاصة بالقطارات فائقة السرعة (الرباط أكدال وطنجة والقنيطرة والدار البيضاء المسافرين)، إلى جانب محطات جديدة (وجدة وبن جرير)، وهي مشاريع ضخمة تم إنجازها باستثمار إجمالي يناهز 10,5 ملايير درهم.