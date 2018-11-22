البحرية الملكية تغيث زورقا سويديا واجه صعوبات في ساحل بوزنيقة

قدمت وحدات البحرية الملكية، ليلة أمس الأربعاء، مساعدة لزورق شراعي سويدي واجه صعوبات في عرض المحيط الأطلسي.

وقال مصدر عسكري إن وحدتين تابعتين للبحرية الملكية قامتا، ليلة أمس الأربعاء، بإغاثة زورق شراعي يرفع العلم السويدي واجه صعوبات في عرض ساحل بوزنيقة، وذلك على إثر إخبارية توصل بها مركز البحث والإنقاذ البحري.

وأضاف المصدر ذاته أن الزورق الشراعي، الذي واجه صعوبات جراء عطب في المحرك، وسط ظروف جوية سيئة للغاية، كان يقل على متنه أربعة أشخاص، من بينهم امرأتان تحملان الجنسية البرتغالية والنرويجية ورجلان من جنسية سويدية.

وحسب المصدر نفسه، فقد جرى تقديم المساعدة والإغاثة للأشخاص الأربعة من قبل الوحدتين التابعتين للبحرية الملكية، التي قامت بعد ذلك بقطر زورقهم في اتجاه ميناء المحمدية، موضحا أنه، وعقب إخبارية تم التوصل بها أمس الأربعاء، من قبل مركز البحث والإنقاذ البحري تفيد بأن زورقا يواجه صعوبات بعرض ساحل بوزنيقة، قامت البحرية الملكية بإرسال دورية ووحدة من خفر السواحل في مهمة دورية بالأطلسي قصد البحث والمساعدة.

وخلص المصدر إلى أنه، وبعد عملية تمشيط واسعة للمنطقة المذكورة، تمكنت الوحدتان التابعتان للبحرية الملكية على الساعة التاسعة وخمسين دقيقة مساء من تحديد موقع الزورق الذي يحمل اسم “إس واي شيلا” ويرفع العلم السويدي على بعد 18 كيلومترا شمال- شرق المحمدية.